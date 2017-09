Happy National Cheeseburger Day

Top Burgers

Ranker.com recently asked 10,000 people to name their favorite burger. Here are the top 10

10. MCDONALD’S — BIG MAC

9. FUDDRUCKERS — THE ORIGINAL FUDDS

8. STEAK ‘N SHAKE — DOUBLE CHEESE STEAKBURGER

7. WENDY’S — DAVE’S 1/4 LB SINGLE

6. BURGER KING — WHOPPER

5. WHATABURGER — ORIGINAL WHATABURGER

4. WENDY’S — BACONATOR

3. FIVE GUYS — BACON CHEESEBURGER

2. FIVE GUYS — HAMBURGER

1. IN-N-OUT — DOUBLE DOUBLE