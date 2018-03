National Cereal Day

Fav Cereals Of All Time

MrBreakfast.com recently asked 500,000 people to name their favorite breakfast cereal of all time.

Here are the top 10 …

10.) Puffa Puffa Rice

9.) Fortified Oat Flakes

8.) Rice Krinkles

7.) Concentrate Cereal

6.) Wheaties

5.) Cap’n Crunch Cereal

4.) Honey Nut Cheerios

3.) Cinnamon Toast Crunch

2.) Frosted Flakes

1.) Quisp