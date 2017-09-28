HIGH SCHOOL FOOTBALL, COLLEGE FOOTBALL AND NFL ACTION

HIGH SCHOOL FOOTBALL FRIDAY NIGHT
CONROE HOSTS OAK RIDGE, COLLEGE PARK HOSTS LUFKIN, CANEY CREEK IS AT BARBERS HILL, MONTGOMERY HOSTS WEST BROOK, WILLIS IS AT TOMBALL, MAGNOLIA IS AT WALLER, MAGNOLIA WEST PLAYS BRENHAM, NEW CANEY HOSTS DAYTON, HUNTSVILLE PLAYS TOMBALL MEMORIAL, NEW WAVERLY HOSTS BUFFALO
SATURDAY
SPLENDORA IS AT HUMBLE, PORTER HOSTS KINGWOOD PARK
COLLEGE FOOTBALL SATURDAY
SAM HOUSTON STATE IS AT CENTRAL ARKANSAS AT SIX PM, TEXAS A&M HOSTS SOUTH CAROLINA AT SIX-THIRTY
NFL ACTION SUNDAY
HOUSTON HOSTS TENNESSEE AT NOON, DALLAS HOSTS LOS ANGELES AT NOON