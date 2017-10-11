Studio: 936-588-5878 | Main Office: 936-441-6610

HIGH SCHOOL FOOTBALL, COLLEGE FOOTBALL AND NFL ACTION

by | Oct 11, 2017 | Local News

HIGH SCHOOL FOOTBALL

THURSDAY NIGHT

THE WOODLANDS HOSTS WESTBROOK

 FRIDAY NIGHT

 CONROE IS AT MONTGOMERY, COLLEGE PARK HOSTS OAK RIDGE, CANEY CREEK IS AT CROSBY,WILLIS IS AT MAGNOLIA WEST,  MAGNOLIA PLAYS HUNTSVILLE, SPLENDORA IS AT BARBERS HILL, PORTER HOSTS DAYTON, NEW WAVERLY HOSTS HEARNE

 

SATURDAY NIGHT

NEW CANEY HOSTS HUMBLE

 

COLLEGE FOOTBALL SATURDAY

SAM HOUSTON HOSTS NORTHWESTERN STATE AT 3:45

TEXAS A&M IS AT FLORIDA AT SIX

UNIVERSITY OF TEXAS PLAYS OKLAHOMA AT 2:30

 

NFL ACTION SUNDAY

HOUSTON HOSTS CLEVELAND AT NOON

 

 