HIGH SCHOOL FOOTBALL, COLLEGE FOOTBALL AND NFL ACTION

HIGH SCHOOL FOOTBALL
THURSDAY NIGHT
THE WOODLANDS HOSTS WESTBROOK
FRIDAY NIGHT
CONROE IS AT MONTGOMERY, COLLEGE PARK HOSTS OAK RIDGE, CANEY CREEK IS AT CROSBY,WILLIS IS AT MAGNOLIA WEST, MAGNOLIA PLAYS HUNTSVILLE, SPLENDORA IS AT BARBERS HILL, PORTER HOSTS DAYTON, NEW WAVERLY HOSTS HEARNE
SATURDAY NIGHT
NEW CANEY HOSTS HUMBLE
COLLEGE FOOTBALL SATURDAY
SAM HOUSTON HOSTS NORTHWESTERN STATE AT 3:45
TEXAS A&M IS AT FLORIDA AT SIX
UNIVERSITY OF TEXAS PLAYS OKLAHOMA AT 2:30
NFL ACTION SUNDAY
HOUSTON HOSTS CLEVELAND AT NOON