MONTGOMERY COUNTY COMMISSIONERS COURT TO MEET APRIL 24TH

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TO ALL INTERESTED PARTIES:
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A MEETING OF THE COMMISSIONERS’ COURT OF MONTGOMERY COUNTY, TEXAS, WILL BE HELD ON TUESDAY, APRIL 24, 2018, AT 9:30 A.M. IN THE COMMISSIONERS COURTROOM OF THE ALAN B. SADLER COMMISSIONERS COURT BUILDING LOCATED IN CONROE, TEXAS ON 501 NORTH THOMPSON, 4TH FLOOR, SUITE 402, FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING TAKING ACTION ON MATTERS BROUGHT BEFORE THE COURT DURING THE FOLLOWING AGENDA:
|
|THE AGENDA, IN DETAIL, AND IN THE ABOVE LISTED ORDER, IS ON THIS BULLETIN BOARD AND MAY BE OBTAINED IN THE COUNTY CLERK’S OFFICE ON THE FIRST FLOOR OF THE COURT’S BUILDING AT 210 WEST DAVIS AND IN THE COMMISSIONERS’ COURTROOM ON THE DAY OF THE MEETING.
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AGENDA
“SOME OR ALL OF THE MATERIAL CONTAINED IN THE SUPPORTING DOCUMENTATION FOR THIS AGENDA MAY BE PRELIMINARY AND SUBJECT TO FURTHER REVIEW BY COMMISSIONERS COURT, SO IT MAY NOT CONSTITUTE WHAT IS ULTIMATELY APPROVED BY THE COURT.”
|1.
|CALL TO ORDER
|2.
|OPENING PRAYER
|3.
|PLEDGE OF ALLEGIANCE TO THE UNITED STATES OF AMERICA FLAG
|4.
|PLEDGE OF ALLEGIANCE TO THE TEXAS STATE FLAG
“HONOR THE TEXAS FLAG; I PLEDGE ALLEGIANCE TO THEE, TEXAS, ONE STATE UNDER GOD, ONE AND INDIVISIBLE”
|5.
|ROLL CALL
|6.
|APPROVAL OF COMMISSIONERS’ COURT AGENDA
|7.
|PROCLAMATIONS/RESOLUTIONS
|A.
|PRESENTATION OF EMPLOYEE OF THE MONTH – APRIL 2018.
|8.
|COUNTY CLERK
|A.
|CONSIDER AND APPROVE COMMISSIONERS COURT MINUTES FROM REGULAR SESSION DATED APRIL 10, 2018 AS SUBMITTED.
|9.
|CONSENT AGENDA (ONE MOTION WITH MODIFICATIONS, IF APPLICABLE, APPROVES FOR ACTION, ALL ITEMS CONTAINED WITHIN THE CONSENT AGENDA).
|A.
|AUDITOR
|1.
|CONSIDER AND APPROVE PAYMENT OF ACCOUNTS.
|2.
|CONSIDER AND APPROVE REQUEST BY JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2 TO USE $1,678.09 FROM THE JUSTICE OF THE PEACE TECHNOLOGY FUND.
|3.
|CONSIDER AND APPROVE REQUEST BY JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4 TO USE $650.00 FROM THE JUSTICE OF THE PEACE TECHNOLOGY FUND.
|4.
|CONSIDER AND ACCEPT TIMESHEET AND CASH COUNT AUDITS.
|5.
|CONSIDER AND ACCEPT THE MONTHLY UNAUDITED FINANCIAL REPORT FOR THE MONTHS OF NOVEMBER/DECEMBER 2017 AND JANUARY/FEBRUARY 2018.
|6.
|CONSIDER AND APPROVE THE BUDGET AMENDMENTS FOR THE CURRENT FISCAL YEAR.
|7.
|CONSIDER AND APPROVE RESOLUTION EXPRESSING INTENT TO FINANCE EXPENDITURES TO BE INCURRED, RELATED TO ROAD BOND PROJECTS.
|C.
|TREASURER
|1.
|CONSIDER AND APPROVE THE QUARTERLY INVESTMENT REPORT FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018.
|2.
|CONSIDER AND APPROVE THE MONTHLY STATEMENT OF BALANCES FOR FEBRUARY 2018.
|3.
|CONSIDER AND APPROVE THE WEEKLY INVESTMENTS PURCHASED REPORT FOR WEEKS ENDING 3/23/18 AND 3/30/18.
|4.
|CONSIDER AND APPROVE THE PLEDGED SECURITIES REPORT FOR MARCH 2018.
|5.
|CONSIDER AND APPROVE THE PLEDGES AND/OR RELEASES OF COLLATERAL REPORT.
|D.
|TAX ASSESSOR/COLLECTOR
|1.
|CONSIDER AND ACCEPT THE MONTHLY TAX COLLECTION REPORT FOR MONTH ENDING MARCH 31, 2018.
|E.
|PURCHASING
|1.
|APPROVE THE FOLLOWING CHANGE ORDERS (CO):?
|2.
|APPROVE REJECTING AND RE-ADVERTISING – REMOTE ADMINISTRATION OF IBM AIX UNIX SYSTEM FOR IT.
|3.
|APPROVE THE FOLLOWING RENEWAL OPTIONS FOR:
|4.
|APPROVE THE ADVERTISING FOR:
|5.
|APPROVE THE LIST OF ITEMS SOLD THROUGH THE MONTGOMERY COUNTY ONLINE AUCTION AND ACCEPT THE CHECK FROM RENE BATES AUCTIONEERS, INC. IN THE AMOUNT OF $56,241.55 WHICH INCLUDES SALES OF $60,801.68 LESS AUCTIONEERS FEE OF $4,560.13 FOR VARIOUS DEPARTMENTS.
|6.
|APPROVE UTILIZING THE FOLLOWING CONTRACTS:
|7.
|APPROVE GRANTING A DISCRETIONARY EXEMPTION FOR:
|8.
|APPROVE THE CONTRACT WITH THE FOLLOWING HIGHLY QUALIFIED PROVIDER PER GOVERNMENT CODE CHAPTER 2254:
|10.
|RECORD THE CONTRACT FOR PROJECT #18-09, RFP-SHERIFF’S OFFICE TECHNOLOGY SYSTEM.
|F.
|RISK MANAGEMENT
|1.
|ACKNOWLEDGE PAYMENT TO ENTERPRISE DBA EAN HOLDINGS IN THE AMOUNT OF $1,804.36 IN REFERENCE TO CLAIM #A-17-0114 DOL 12-06-17.
|2.
|ACKNOWLEDGE PAYMENT TO REGINA GILDON IN THE AMOUNT OF $1,980.15 IN REFERENCE TO CLAIM #A-17-0096 DOL 10-16-17.
|3.
|CONSIDER AND APPROVE CHANGES, ADDITIONS AND RELEASES ON SURETY BONDS.
|G.
|COMMISSIONERS
|1.
|PRECINCT 1
|a.
|CONSIDER AND APPROVE A USE AGREEMENT WITH WILLIS RAMPAGE TO USE THE BASEBALL FIELDS AT CHARLES TRAYLOR SPORTS PARK FOR PRACTICES AS SCHEDULE BY W.Y.A.A. NOW THROUGH DECEMBER 31, 2018.
|b.
|CONSIDER AND APPROVE A USE AGREEMENT WITH MONTGOMERY GIRLS SPORTS ASSOCIATION INC. TO USE THE SOFTBALL FIELDS AT WEST MONTGOMERY PARK NOW THROUGH DECEMBER 31, 2018.
|c.
|CONSIDER AND APPROVE A USE AGREEMENT WITH DIAMOND DEFENDERS TO USE THE BASEBALL FIELDS AT CHARLES TRAYLOR SPORTS PARK AS SCHEDULED BY W.Y.A.A. NOW THROUGH DECEMBER 31, 2018.
|2.
|PRECINCT 2
|a.
|CONSIDER AND APPROVE THE ASSIGNMENT OF NUMBER 166 FOR THE MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT TO BE RELEASED IN THE NAME OF MULLER LAW GROUP.
|b.
|CONSIDER AND APPROVE A USER AGREEMENT WITH MAGNOLIA BASEBALL ASSOCIATION TO USE THE FIELDS AT MAGNOLIA SPORTS PARK THROUGH DECEMBER 31, 2018.
|c.
|CONSIDER AND APPROVE THE ASSIGNMENT OF THE NUMBER 167 FOR THE MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT TO BE RESERVED IN THE NAME OF SK LAW LLP.
|d.
|RESOLUTION AND ORDER ACCEPTING FOREST HILLS DRIVE INTO COUNTY MAINTENANCE SYSTEM UPON FINDING OF PRESCRIPTIVE RIGHT AND ACCEPTING DONATIONS FOR ROAD REPAIR.
|3.
|PRECINCT 4
|a.
|CONSIDER AND APPROVE CHECK 22491 FROM THE CITY OF ROMAN FOREST IN THE AMOUNT OF $1,616.99 FOR THE PURCHASE OF FUEL. THIS WILL BE DEPOSITED INTO LINE ITEM NUMBER 615-7926.
|H.
|COMMISSIONERS – COUNTY ENGINEER
|1.
|PRECINCT 2
|a.
|CONSIDER AND APPROVE THE ACCEPTANCE OF THE ROADS IN BONTERRA AT WOODFOREST, SECTION 5 INTO THE ONE YEAR MAINTENANCE PERIOD.
|b.
|CONSIDER AND APPROVE THE ACCEPTANCE OF THE ROADS IN WOODTRACE, SECTION 8-B INTO THE ONE YEAR MAINTENANCE PERIOD.
|2.
|PRECINCT 3
|a.
|CONSIDER AND APPROVE ACCEPTANCE OF ROADS IN CATHEDRAL LAKES INTO THE COUNTY ROAD MAINTENANCE SYSTEM AND RELEASE THE BOND.
|b.
|CONSIDER AND APPROVE ACCEPTANCE OF HIGH TIMBERS DRIVE FROM LAKE FRONT CIRCLE TO GROGAN’S MILL INTO THE COUNTY ROAD MAINTENANCE SYSTEM.
|3.
|PRECINCT 4
|a.
|CONSIDER AND APPROVE THE FINAL PLAT OF NORTHPARK, SECTION 1.
|b.
|CONSIDER AND APPROVE AN AGREEMENT TO CONTRIBUTE RIGHT OF WAY FUNDS FOR RIGHT OF WAY IMPROVEMENTS TO SH 242 AT FM 1314 WITH TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND AUTHORIZE JUDGE CRAIG DOYAL TO SIGN ALL RELATED PAPERWORK. FUNDING SOURCE WILL BE 6154014.7598582.RD400121.
|c.
|CONSIDER AND APPROVE THE FINAL PLAT OF TAVOLA, SEC 18.
|d.
|CONSIDER AND APPROVE THE FINAL PLAT OF TAVOLA, SEC 32.
|e.
|CONSIDER AND APPROVE ACCEPTANCE OF ROADS IN MONTGOMERY CREEK RANCH, SECTION 18 INTO THE COUNTY ROAD MAINTENANCE SYSTEM AND RELEASE THE BOND.
|I.
|HUMAN RESOURCES
|1.
|CONSIDER AND ACCEPT PAYROLL CHANGE REQUEST FORMS.
|J.
|ENVIRONMENTAL HEALTH
|1.
|CONSIDER AND APPROVE ORDER TO RELEASE LIEN AND ACKNOWLEDGE RECEIPT OF CHECK AS PAYMENT IN FULL OF ASSESSMENT LIEN TO RECOVER COST TO THE COUNTY FOR DEMOLITION OF A PUBLIC NUISANCE. TOTAL COST OF LIEN HAS BEEN MET.
16695 ARDMORE STREET, CONROE, TEXAS 77302
|2.
|CONSIDER AND APPROVE ORDER TO RELEASE LIEN AND ACKNOWLEDGE RECEIPT OF CHECK AS PAYMENT IN FULL OF ASSESSMENT LIEN TO RECOVER COST TO THE COUNTY FOR DEMOLITION OF A PUBLIC NUISANCE. TOTAL COST OF LIEN HAS BEEN MET.
16698 ARDMORE STREET, CONROE, TEXAS 77302
|3.
|CONSIDER AND APPROVE A REQUEST FOR DEMOLITION ON THE FOLLOWING PROPERTIES THAT ARE ABANDONED, DEEMED UNSAFE, OR UNLIVABLE:
PRECINCT 4
ESTIMATED TOTAL COST: $7,500
|4.
|CONSIDER AND APPROVE A VARIANCE REQUEST TO INSTALL AN AEROBIC ON SITE SYSTEM IN THE 100 YEAR FLOOD PLAIN LOCATED AT 10901 EHLERS ROAD CONROE, TX 77302.
|5.
|CONSIDER AND APPROVE A VARIANCE REQUEST TO INSTALL AN AEROBIC ON SITE SYSTEM IN THE 100 YEAR FLOOD PLAIN LOCATED AT 25103 DECKER PRAIRIE ROSEHILL MAGNOLIA, TX 77355.
|K.
|COUNTY JUDGE
|1.
|CONSIDER AND APPROVE MODIFICATION TO CHANGE THE PER DIEM RATE AND HOURLY RATE FOR ON-CALL GUARD SERVICES TO REFLECT THE IMPACT OF THE NEW CBA WITH INTERNATIONAL UNION SECURITY POLICE AND FIRE PROFESSIONALS OF AMERICA AND THE SERVICE PROVIDER.
|2.
|CONSIDER AND APPROVE THE REAPPOINTMENT OF TERRI JAGGERS TO THE CHILD WELFARE BOARD FOR A 3-YEAR TERM EFFECTIVE APRIL 2018.
|3.
|APPROVE UPDATED TARGETED EMPLOYMENT AREA CERTIFICATION LETTER FOR A PROJECT LOCATED AT APPROXIMATELY 17943 I-45, SHENANDOAH, TX 77385 ALONG THE NORTHBOUND SERVICE ROAD ADJACENT TO THE EXISTING SAM MOON TRADING COMPANY RETAIL SHOPPING CENTER.
|4.
|CONSIDER AND APPROVE RESOLUTION FROM THE WESTWOOD MAGNOLIA PARKWAY IMPROVEMENT DISTRICT TO INCREASE THE SIZE OF THE BOARD OF DIRECTORS FROM 5 TO 7 BOARD MEMBERS.
|L.
|COUNTY ATTORNEY-REAL PROPERTY
|1.
|PRECINCT 1
|a.
|APPROVE ORDER ALLOWING PARTIAL LOT CONVEYANCE WITHOUT A REPLAT FOR LOT 17, BLOCK 3 OF BENTWATER SECTION 12.
|b.
|APPROVE RESOLUTION AND ORDER TO PAY FOR ACQUISITION OF PARCEL 74 FOR THE FM 1097 ROAD PROJECT.
|c.
|APPROVE ORDER ALLOWING PARTIAL LOT CONVEYANCE WITHOUT A REPLAT FOR LOT 9 RANCHO ESCONDIDO SECTION 2.
|d.
|APPROVE SANITARY CONTROL EASEMENT BETWEEN MONTGOMERY COUNTY, TEXAS AND MONARCH UTILITIES I L.P.
|2.
|PRECINCT 3
|a.
|APPROVE ORDER AUTHORIZING NOTICE OF PUBLIC HEARING UNDER LOCAL GOVERNMENT CODE 232.009 (C-1) FOR THE PARTIAL REVISION OF BLACK OAK SECTION 1, TO BE KNOWN AS BLACK OAK SECTION 1, PARTIAL REPLAT NO. 1.
|b.
|APPROVE AGREEMENT AUTHORIZING PLACEMENT OF IMPROVEMENTS WITHIN COUNTY OWNED RIGHT-OF-WAYS IN SPRING TRAILS SUBDIVISION BETWEEN MONTGOMERY COUNTY, TEXAS, SPRING TRAILS COMMUNITY ASSOCIATION, INC. AND MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 94.
|3.
|PRECINCT 4
|a.
|APPROVE ORDER AUTHORIZING NOTICE OF PUBLIC HEARING UNDER LOCAL GOVERNMENT CODE 232.009 (C-1) FOR THE PARTIAL REVISION OF LOT 20, BLOCK 2, OF PEACH CREEK PLANTATION SECTION 1, TO BE KNOWN AS PEACH CREEK PLANTATION SECTION 1, PARTIAL REPLAT NO. 2.
|M.
|COUNTY ATTORNEY
|1.
|CONSIDER AND APPROVE ADDITIONAL FUNDING FOR CAUSE NO. 03-17-00499-CV, DENBURY ONSHORE, LLC. ET AL V. TCEQ, ET AL (THE TEXCOM LITIGATION) IN THE AMOUNT OF $125,000 TO KEMP SMITH. APPROVE USE OF CONTINGENCY AS THE FUNDING SOURCE.
|N.
|CONSTABLE PRECINCT 3
|1.
|CONSIDER AND APPROVE SALE OF SURPLUS PROPERTY VEHICLE CAMERAS TO SAN JACINTO COUNTY.
|2.
|CONSIDER AND APPROVE THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MONTGOMERY COUNTY AND SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY FOR THE SHARING OF CRIME STATISTICS. THIS AGREEMENT REQUIRES NO FUNDING SOURCE AND WILL HAVE NO IMPACT ON THE FY 2018 BUDGET.
|O.
|GRANTS
|1.
|CONSIDER AND APPROVE THE STATE CRIMINAL ALIEN ASSISTANCE PROGRAM (SCAPP) GRANT APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2017. PLEASE AUTHORIZE LIEUTENANT RICHARDS TO SUBMIT AND ACCEPT GRANT ONCE AWARDED ON BEHALF OF MONTGOMERY COUNTY.
|2.
|CONSIDER AND APPROVE THE CRISIS INTERVENTION TRAINING GRANT APPLICATION TO BUREAU OF JUSTICE ASSISTANCE DEPARTMENT FOR CONSTABLE PRECINCT 1 OFFICE.
|P.
|BUILDING MAINTENANCE
|1.
|ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THE REPORT AND INCENTIVE CHECK, #1022440 IN THE AMOUNT OF $5,251.90, FROM THE ENTERGY TEXAS CITYSMART PROGRAM FOR JUVENILE SERVICES AND THE LONE STAR CONVENTION & EXPO CENTER.
|Q.
|BUDGET OFFICE
|1.
|CONSIDER AND APPROVE THE FY 2019 BUDGET CALENDAR.
|
END OF CONSENT
|10.
|CITIZENS (limit of 3 minutes)
|THE COURT WILL CONSIDER, DISCUSS, AND IN ITS DISCRETION, TAKE ACTION ON THE FOLLOWING ITEMS:
|11.
|COUNTY JUDGE
|A.
|CONSIDER AND APPROVE FIRST AMENDMENT TO REIMBURSEMENT AGREEMENT BETWEEN MONTGOMERY COUNTY AND MONTGOMERY COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY.
|12.
|SHERIFF
|A.
|CONSIDER AND APPROVE INTERLOCAL AGREEMENT WITH MONTGOMERY COUNTY HOSPITAL DISTRICT AND CITY OF CONROE FOR THE MAGNOLIA COMMUNICATIONS TOWER. (REVISED FROM CONTRACT APPROVED MARCH 27, 2018).
|B.
|CONSIDER AND APPROVE FIRST AMENDMENT TO LICENSE AGREEMENT WITH AMERICAN TOWERS LLC FOR MAGNOLIA #1B TX COMMUNICATIONS TOWER.
|C.
|CONSIDER AND APPROVE FIRST AMENDMENT TO LICENSE AGREEMENT WITH AMERICAN TOWERS LLC FOR THE GRANGERLAND COMMUNICATIONS TOWER.
|13.
|CONSTABLE PRECINCT 3
|A.
|CONSIDER AND APPROVE THE FOLLOWING REVISIONS TO THE MONTGOMERY COUNTY STEP PLAN:
1. REMOVE ALL EXEMPT, COMMISSIONED PERSONNEL FROM THE STEP PLAN WITH SALARY ADJUSTED TO 16 YEARS IF NECESSARY.
2. ADJUST ALL CONSTABLE AGENCIES COMMISSIONED PERSONNEL SALARIES BASED ON TEXAS COMMISSION ON LAW ENFORCEMENT (TCOLE) ACTIVE DUTY YEARS OF SERVICE.
3. AUTHORIZE ELECTED OFFICIALS TO SLOT NEW COMMISSIONED EMPLOYEES IN THE STEP PLAN BASED ON TCOLE ACTIVE DUTY YEARS OF SERVICE. PLEASE NAME A FUNDING SOURCE.
|14.
|CONSTABLE PRECINCT 4
|A.
|CONSIDER AND DISCUSS PRESENTATION BY PCT. 4 CONSTABLE KENNETH “ROWDY” HAYDEN REGARDING INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN (ICAC) OPERATIONS. APPROVE REIMBURSEMENT OF RELATED EXPENSES IN THE AMOUNT OF $33.78.
|B.
|CONSIDER AND APPROVE THE FOLLOWING CHANGES: CLOSE POSITION 5541-7820-2, INVESTIGATOR I AND OPEN POSITION 5541-5975-1, CORPORAL AND TRANSFER $57,493.80. CORPORAL POSITION IS STILL SLOTTED AT THE SAME LEVEL AS INVESTIGATOR I. NO CHANGE TO FY 18′ BUDGET.
|15.
|PURCHASING
|A.
|TAKE ALL APPROPRIATE ACTION TO CONSIDER AND APPROVE THE PURCHASE OF PHASE II OF THE THE JUVENILE HVAC PROJECT, AS APPROVED BY THE MONTGOMERY COUNTY JUVENILE BOARD ON APRIL 6, 2018. PHASE II CONSISTS OF THE REPLACEMENT OF TEN (10) HVAC UNITS IN THE AMOUNT OF $140,762.00 UTILIZING THE EXISTING CONTRACT WITH TAS MECHANICAL, INC. dba TOTAL AIR SERVICE FOR JUVENILE. PLEASE USE CAPITAL IMPROVEMENT FUNDS.
|B.
|TAKE ALL APPROPRIATE ACTION TO APPROVE UTILIZING THE CONTRACT FOR PRODUCTS AND RELATED SERVICES THROUGH THE DEPARTMENT OF INFORMATION RESOURCES CONTRACT #DIR-TSO-3976 FOR THE PURCHASE OF TWO (2) ULTRA HIGH PERFORMANCE CONTROL AND APPLICATION WITH SECURE ENTERPRISE PREMIER LICENSES FOR 50,000 NON CURRENT ENDPOINTS AND MAINTENANCE SUPPORT FOR ONE (1) YEAR IN THE AMOUNT OF $231,365.68 FROM INNOVATION NETWORK TECHNOLOGIES CORPORATION FOR IT. LOCAL GOV’T CODE §271.083
|C.
|TAKE ALL APPROPRIATE ACTION FOR RFP – PROJECT #18-29 EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS CLINICAL SERVICES FOR RISK MANAGEMENT.
|16.
|GRANTS
|A.
|CONSIDER AND APPROVE APPLICATION FOR THE CLICK IT OR TICKET GRANT FROM TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN THE AMOUNT OF $4,990.86 FOR CONSTABLE PRECINCT 5 OFFICE. NO MATCH REQUIRED. PLEASE AUTHORIZE MICHAEL SILVIO TO SUBMIT ELECTRONICALLY AND ACCEPT ANY AWARD ON BEHALF OF MONTGOMERY COUNTY.
|RECESS MONTGOMERY COUNTY COMMISSIONERS COURT. CONVENE PUBLIC HEARINGS.
|17.
|PUBLIC HEARING
|A.
|PRECINCT 1
|1.
|CONSIDER AND APPROVE POSTING A 20 MPH SPEED LIMIT FOR ALL STREETS IN WALDEN LAKE CONROE SECTION ELEVEN SUBDIVISION.
|B.
|PRECINCT 2
|1.
|CONSIDER THE PARTIAL REVISION OF LOT 118, WOODLANE FOREST SECTION 1, TO BE KNOWN AS WOODLANE FOREST REPLAT NO. 2.
|2.
|CONSIDER THE PARTIAL REVISION OF LOT 25, MAGNOLIA WEST, TO BE KNOWN AS MAGNOLIA WEST REPLAT NO. 1.
|3.
|CONSIDER THE PARTIAL REVISION OF LOT 6, BLOCK 2, EMMETT ESTATES SECTION 1, TO BE KNOWN AS EMMETT ESTATES SECTION 1, PARTIAL REPLAT NO. 1.
|C.
|PRECINCT 3
|1.
|CONSIDER AND APPROVE ESTABLISHING A NO PARKING ZONE AND PLACING OF “NO PARKING ANYTIME” SIGNS ON BOTH SIDES OF RED BAY CIRCLE FROM 580 FEET WEST OF SWEETGUM ROAD TO 480 FEET EAST OF SWEETGUM ROAD AND ON BOTH SIDES OF SWEETGUM ROAD FROM RED BAY CIRCLE TO 580 FEET SOUTH OF RED BAY CIRCLE.
|D.
|PRECINCT 4
|1.
|CONSIDER AND APPROVE ESTABLISHING A NO PARKING ZONE IN THE MEDIAN OF PINEWOOD VILLAGE DRIVE AT F.M. 1314.
|RECONVENE COURT – TAKE APPROPRIATE ACTION
|18.
|COUNTY ENGINEER
|A.
|CONSIDER AND APPROVE THE FINAL PLAT OF WOODLANE FOREST REPLAT NO. 2.
|B.
|CONSIDER AND APPROVE THE FINAL PLAT OF MAGNOLIA WEST REPLAT NO. 1.
|19.
|COMMISSIONERS
|A.
|PRECINCT 3
|1.
|CONSIDER, DISCUSS AND TAKE APPROPRIATE ACTION REGARDING AMENDMENT, REVISION AND/OR TERMINATION OF THE SH 249 CONSTRUCTION, OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT BETWEEN MONTGOMERY COUNTY AND TXDOT DATED APRIL 13, 2015 (RATIFIED AND APPROVED BY MONTGOMERY COUNTY ON APRIL 21, 2015).
|20.
|EXECUTIVE SESSION -THE COURT WILL RECESS FOR EXECUTIVE SESSION PURSUANT TO ONE OR MORE OF THE FOLLOWING PROVISIONS OF THE TEXAS GOVERNMENT CODE, TO WIT: CHAPTER 551, SUB-CHAPTER D;
ARTICLE 551.074
|A.
|DISCUSS AND DELIBERATE THE APPOINTMENT, EMPLOYMENT, EVALUATION, REASSIGNMENT DUTIES, DISCIPLINE OR DISMISSAL OF A PUBLIC OFFICER OR EMPLOYEE-VETERANS SERVICES DIRECTOR.
|21.
|TAKE ACTION ON MATTERS IN EXECUTIVE SESSION
|22.
|CITIZENS
|23.
|MISCELLANEOUS
|24.
|COURT ADJOURNS