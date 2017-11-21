THANSKGIVING DAY MEALS BEING SERVED AROUND THE AREA:

MONTGOMERY COUNTY ON THANKSGIVING DAY:
CONROE VFW POST 4709, AT 1303 WEST SEMANDS IN SERVING DINNER BEGINNING AT TWO PM
SALVATION ARMY IN CONROE, LOCATED AT 304 AVENUE E, IS SERVING A MEAL FROM TEN-THIRTY AM TO TWO PM
WALKER COUNTY THANKSGIVING DAY
GOOD SHEPHERD MISSION, LOCATED AT 1005 Martin Luther King Dr. IN HUNTSVILLE, IS SERVING AT NOON AND SIX PM
FAMILIES FEEDING FAMILIES IS HAPPENING ON WEDNESDAY FROM ELEVEN AM TO THREE PM
AT THE CHRISTBRIDGE FELLOWSHIP, LOCATED AT 29510 TEXAS 249 IN TOMBALL