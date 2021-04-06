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Randy Rogers and Wade Bowen Text to Win VIP Flyaway Experience Contest

by | Apr 6, 2021 | Featured

 

TEXT HOLDMYBEER TO 24272

& ENTER KVST for Station Information

Prizes:

  • ONE WINNER AND THEIR GUEST RECEIVES A PAIR OF TICKETS AND MEET AND GREETS TO SEE THE RANDY ROGERS BAND W/SPECIAL GUEST WADE BOWEN ON 8/6/2021 AT THE RYMAN AUDITORIUM IN NASHVILLE, TN
  • WINNER RECEIVES ROUNDTRIP AIRFARE FOR TWO
  • 2 NIGHT HOTEL STAY
  • (2) TICKETS TO THE MUSICIANS HALL OF FAME IN NASHVILLE
  • (2)  TICKETS TO THE COUNTRY MUSIC HALL OF FAME IN NASHVILLE
  • (1) $250 VISA GIFT CARD FOR GROUND TRANSPORTATION, ETC.

Rules:

  • No Purchase Necessary
  • Must be 21 years old or older to enter
  • Contest entries must be received by 6/1/2021
  • Standard text messaging and data rates may apply; contact your carrier for rates applicable to your plan

 

General Contest Rules