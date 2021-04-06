Randy Rogers and Wade Bowen Text to Win VIP Flyaway Experience Contest

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Prizes:
- ONE WINNER AND THEIR GUEST RECEIVES A PAIR OF TICKETS AND MEET AND GREETS TO SEE THE RANDY ROGERS BAND W/SPECIAL GUEST WADE BOWEN ON 8/6/2021 AT THE RYMAN AUDITORIUM IN NASHVILLE, TN
- WINNER RECEIVES ROUNDTRIP AIRFARE FOR TWO
- 2 NIGHT HOTEL STAY
- (2) TICKETS TO THE MUSICIANS HALL OF FAME IN NASHVILLE
- (2) TICKETS TO THE COUNTRY MUSIC HALL OF FAME IN NASHVILLE
- (1) $250 VISA GIFT CARD FOR GROUND TRANSPORTATION, ETC.
Rules:
- No Purchase Necessary
- Must be 21 years old or older to enter
- Contest entries must be received by 6/1/2021
- Standard text messaging and data rates may apply; contact your carrier for rates applicable to your plan